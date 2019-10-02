ميناء دمياط يستقبل 4704 طن حديد و 6025 طن خردة
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:36 م
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الفجر الاقتصادي
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سجلت الحركة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن حاويات و عدد 11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10320 طن يوريا و 4222 طن رمل و 1600 طن داى امونيوم و 8850 طن فوسفات و 8000 طن ملح .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4704 طن حديد و 6025 طن خردة و 5820 طن خشب .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 221 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1745 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122499 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53883 طنا .
وقد غادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح ، في حين غادر عدد 586 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32700 من البضائع العامة منها عدد 142 سيارة نقل محملة بـ 6822 طن قمح .
تعاملات الميناء خلال الأسبوع:
اليوم الثلاثاء
استقبل عدد 3 سفن حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة .
و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13250 طن يوريا و 600 طن رمل و 1400 طن داى امونيوم .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5521 طن حديد و 1232 طن سلك حديد و 600 طن قمح و 1069 طن خشب .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 566 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 215 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 721 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129925 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57412 طنا .
وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2502 طن قمح ، في حين غادر عدد 531 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27929 من البضائع العامة منها عدد 61 سيارة نقل محملة بـ 3068 طن قمح .
يوم الإثنين
سجلت الحركة استقبل 1 سفينة حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة .
و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12270 طن يوريا و 4400 طن رمل و 1100 طن أسمنت و 921 طن ألواح جبس و 500 طن داى امونيوم و 1450 طن كالسيوم فلورايد .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2954 طن حديد و 13500 طن قمح و 1669 طن خشب .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 501 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 137 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 519 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135204 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55387 طنا .
وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2546 طن قمح ، في حين غادر عدد 552 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30071 من البضائع العامة منها عدد 76 سيارة نقل محملة بـ 3531 طن قمح .
يوم الأحد
استقبل ميناء الدمياط خلال أخر 24 ساعة عدد 2 سفينة حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 16875 طن يوريا و 350 طن فوسفات و 1900 طن أسمنت و 798 طن ألواح جبس و 100 طن داى امونيوم .
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8731 طن ذرة و 100 طن فول صويا و 1700 طن كالسيوم فلوريد و 17410 طن قمح و 3248 طن خشب .
وسجلت حركة الصادر من الحاويات 346 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 52 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2426 حاوية مكافئة .
وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133470 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51810 طنا .
وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1321 طن قمح ، في حين غادر عدد 727 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40025 من البضائع العامة منها عدد 88 سيارة نقل محملة بـ 4424 طن قمح .
ميناء دمياط يستقبل 8 ألاف طن حديد و 7 ألاف طن من الخردة
يوم السبت
استقبل خ 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 8 سفن بضائع عامة ، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12864 طن يوريا و 150 طن فوسفات و 5131 طن رمل و 1000 طن داى أمونيوم .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126812 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43317 طنا .
وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1313 طن قمح ، في حين غادر عدد 60 سيارة نقل محملة بـ 3081 طن قمح .
يوم الجمعة
سجلت الحركة استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 4 سفن حاويات و عدد 11 سفينة بضائع عامة .
ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14650 طن يوريا و 832 طن فوسفات و 10150 طن رمل و 160 طن ملح و 1800 طن أسمنت و 1403 طن سوبر و 82 طن رخام .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120615 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29909 طنا .
وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1303 طن قمح ، في حين غادر عدد 77 سيارة نقل محملة بـ 3676 طن قمح .
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