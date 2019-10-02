ميناء دمياط يستقبل 4704 طن حديد و 6025 طن خردة

سجلت الحركة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن حاويات و عدد 11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10320 طن يوريا و 4222 طن رمل و 1600 طن داى امونيوم و 8850 طن فوسفات و 8000 طن ملح .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4704 طن حديد و 6025 طن خردة و 5820 طن خشب .‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 221 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1745 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122499 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53883 طنا .

وقد غادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح ، في حين غادر عدد 586 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32700 من البضائع العامة منها عدد 142 سيارة نقل محملة بـ 6822 طن قمح .





تعاملات الميناء خلال الأسبوع:





اليوم الثلاثاء

استقبل عدد 3 سفن حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة .

و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13250 طن يوريا و 600 طن رمل و 1400 طن داى امونيوم . كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5521 طن حديد و 1232 طن سلك حديد و 600 طن قمح و 1069 طن خشب .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 566 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 215 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 721 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129925 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57412 طنا .

وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2502 طن قمح ، في حين غادر عدد 531 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27929 من البضائع العامة منها عدد 61 سيارة نقل محملة بـ 3068 طن قمح .



يوم الإثنين