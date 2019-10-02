متحدثة بإسم الحكومة البريطانية:سياحنا يحبّون تونس وسيعودون إليها

إستضاف برنامج ميدي شو على موجات راديو موزاييك اليوم الأربعاء أليسون كينغ Alyson King المتحدثة الرسمية باللغة العربية باسم الحكومة البريطانية للحديث عن أبرز المساعدات والدعم البريطاني لتونس وملف إفلاس مجموعة توماس كوك ورؤيتهم للإنتخابات التونسية والوضع في المنطقة وخاصة ليبيا بالإضافة إلى اتفاق البريكسيت.

وأوضحت المتحدثة أن مؤسسة توماس كوك تعاني مشاكل إقتصادية منذ فترة، في حين تركز السلطات المعنية البريطانية اليوم على التعهد بخلاص مستحقات النزل المتضررة، وعلى ترحيل السياح الذي يتم حاليا بسلاسة بعد توفير طائرات لذلك. وقالت ''الأمر معقد قليلا، لكن تجربة السياح البريطانيين في تونس جيدة بشكل عام وهم يستمتعون بزيارة تونس ويشعرون بالأمن، ولا شك أنهم سيعودون في المواسم القادمة''.

''عزم مشترك على مكافحة التهديدات الأمنية''

كما أكدت ضيفة ميدي شو أن بريطانيا عازمة على مكافحة التهديدات الأمنية بالاشتراك مع السلطات التونسية، وأثنت على وجود جهود مشتركة للتدريب والتعاون، قائلة ''أنا أشعر بالأمان حين أتجول في تونس''.