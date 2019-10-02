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في بادرة أولى:بعث قسم لتدريس الاطفال المقيمين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:28 م
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في بادرة أولى:بعث قسم لتدريس الاطفال المقيمين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس
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محمد وليد الجموسي
 
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تم أمس الثلاثاء 1اكتوبر تدشين قسم للتدريس بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ببادرة من المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 وبالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة يصفاقس و نادي روتاراكت البرج . البادرة هي الأولى من نوعها وهو قسم خصص للأطفال الذين يعانون من أمراض الدم ومرضى السرطان أو الامراض الجرثومية والتي تستوجب فترة علاج واقامة طويلة بالمستشفى .
وتقوم بالتدريس أستاذة تعليم ابتدائي وهي تدرس المستويات من الاولى الى الرابعة .
اما الدرس فهو على قسمين : قسم تدريسي للقراءة والرياضيات والكتابة وجانب ترفيهي يقوم على الرسم والتنشيط لتنمية مهارات الطفل والترفيه عليه في المستشفى.
مع الحرص على تتوفر الاحاطة والحماية النفسية لهؤلاء التلاميذ من طرف الاخصائية النفسية للمندوبية الجهوية للتربية والاطباء النفسيين بقسم طب الاطفال وفق ماافادنا به المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 محمد بن جماعة
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