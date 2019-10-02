جدول مباريات تشيلسي في شهر أكتوبر

من المتوقع أن يكون شهر أكتوبر هو شهر حاسم بالنسبة للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد رفقة فريقه تشيلسي حيث بدأت نتائج النادي اللندني في التحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بعد البداية السيئة للغاية بالنسبة للبلوز خلال الجولات الأولى في هذا الموسم.





ويخوض تشيلسي عدة مباريات صعبة خلال شهر أكتوبر، وبحسب ما يؤكده جدول مباريات الفريق اللندني، فإن تشيلسي سيلعب 6 مباريات خلال شهر أكتوبر، والبداية ستكون مع مباراة تشيلسي وليل في بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري.





أما عن باقي مباريات تشيلسي في شهر أكتوبر، فقد جاءت على النحو التالي:









تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري "خارج ملعبه" يوم الأحد 6 أكتوبر









تشيلسي ونيوكاسل في الدوري "داخل ملعبه" يوم السبت 19 أكتوبر









تشيلسي وأياكس في دوري أبطال أوروبا "خارج ملعبه" يوم 23 أكتوبر الجاري









تشيلسي وبيرنلي في الدوري "خارج ملعبه" يوم 26 أكتوبر الجاري









تشيلسي ومان يونايتد "داخل ملعبه" في بطولة كأس الرابطة يوم 29 أكتوبر الجاري









يذكر أن تشيلسي كان قد خسر المباراة الأولى له في دوري الأبطال هذا الموسم، وأصبح بلا نقاط، لذا فإنه عليه أن يحقق نتائج إيجابية في مباراتي ليل وأياكس في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب، أما في بطولة الدوري، فنادي تشيلسي يملك 11 نقطة، جعلته في المركز السابع بفارق 10 نقاط كاملة عن صاحب المركز الأول والصدارة نادي ليفربول







