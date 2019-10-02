ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جدول مباريات تشيلسي في شهر أكتوبر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:23 م
Advertisements
جدول مباريات تشيلسي في شهر أكتوبر
تشيلسي
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements
من المتوقع أن يكون شهر أكتوبر هو شهر حاسم بالنسبة للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد رفقة فريقه تشيلسي حيث بدأت نتائج النادي اللندني في التحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بعد البداية السيئة للغاية بالنسبة للبلوز خلال الجولات الأولى في هذا الموسم.

ويخوض تشيلسي عدة مباريات صعبة خلال شهر أكتوبر، وبحسب ما يؤكده جدول مباريات الفريق اللندني، فإن تشيلسي سيلعب 6 مباريات خلال شهر أكتوبر، والبداية ستكون مع مباراة تشيلسي وليل في بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري.

أما عن باقي مباريات تشيلسي في شهر أكتوبر، فقد جاءت على النحو التالي:


تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري "خارج ملعبه" يوم الأحد 6 أكتوبر


تشيلسي ونيوكاسل في الدوري "داخل ملعبه" يوم السبت 19 أكتوبر


تشيلسي وأياكس في دوري أبطال أوروبا "خارج ملعبه" يوم 23 أكتوبر الجاري


تشيلسي وبيرنلي في الدوري "خارج ملعبه" يوم 26 أكتوبر الجاري


تشيلسي ومان يونايتد "داخل ملعبه" في بطولة كأس الرابطة يوم 29 أكتوبر الجاري


يذكر أن تشيلسي كان قد خسر المباراة الأولى له في دوري الأبطال هذا الموسم، وأصبح بلا نقاط، لذا فإنه عليه أن يحقق نتائج إيجابية في مباراتي ليل وأياكس في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب، أما في بطولة الدوري، فنادي تشيلسي يملك 11 نقطة، جعلته في المركز السابع بفارق 10 نقاط كاملة عن صاحب المركز الأول والصدارة نادي ليفربول


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مباريات تشيلسي فرانك لامبارد تشيلسي الدوري الانجليزي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status