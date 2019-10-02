ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سحب رعدية بداية من ظهر اليوم وانخفاض في درجات الحرارة غدا الخميس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:25 م
Advertisements
سحب رعدية بداية من ظهر اليوم وانخفاض في درجات الحرارة غدا الخميس
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 يكون الوضع الجوي بداية من ظهر الاربعاء، ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة محليا بامطار باغلب الجهات وتكون احيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال الغربي ثم لاحقا بالجنوب الشرقي مع تساقط البرد باماكن محدودة.
وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، هبوب رياح من القطاع الشمالي قوية تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س وتصل مؤقتا الى 90 كلم/س بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات خاصة غدا الخميس مما يساهم في انخفاض الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة بالمناطق الغربية وبين 24 و 28 درجة ببقية الجهات وتصل محليا الى 31 درجة بالجنوب.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status