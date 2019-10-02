الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من جدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إلى الرياض قادماً من جدة.





وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، عند سلم الطائرة المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.





كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين بصالة التشريفات كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، والأمير سعود بن عبدالله الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الوزراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.





كما وصل في معيته رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي.





وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد غادر جدة في وقت سابق اليوم.









وقد كان في وداع خادم الحرمين الشريفين في الصالة الملكية بالمطار الأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير متعب بن سعود بن سعد، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.





كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.



