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دورة نور سلطان 2: مالك الجزيري الى الدور ثمن النهائي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:23 م
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دورة نور سلطان 2: مالك الجزيري الى الدور ثمن النهائي
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محمد وليد الجموسي
 
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فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 122 عالميا على الفرنسي فابيان ريبول المصنف 592 عالميا 2-1 اليوم الاربعاء في الدور السادس عشر من دورة نور سلطان 2 الكازاخستانية.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي (3-6 و6-3 و6-4). 
وسيلاقي الجزيري في الدور ثمن النهائي غدا التشيكي توماس ماشاك المصنف 365 عالميا.
وكان ماشاك تاهل على حساب الروسي ايفجيني كارلوفسكي (255 عالميا) بالانسحاب.
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