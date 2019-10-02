النادي الافريقي يوضح بخصوص عقوبة المنع من الانتداب

اوضح النادي الافريقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان عقوبة المنع من الانتداب لثلاث فترات متتالية على المستويين المحلي والدولي الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم سترفع اليا بمجرد خلاص مبلغ 60 الف اورو تخص منحة انتقال اللاعب البوركينابي باسيرو كامباوري.

وافاد النادي ان الهيئة المديرة شرعت في اجراءات الخلاص مضيفة ان ذلك سيتم في موفى هذ الاسبوع او في بداية الاسبوع القادم بمجرد استلام الترخيص من البنك المركزي.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم جددت امس دعوتها العائلة الموسعة للنادي الإفريقي " بضرورة الإسراع لتسوية كل الأحكام النهائية العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم تفاديا لأيّ عقوبات أخرى من الممكن أن تصدر في أي وقت والتي من شأنها التأثير المباشر على النادي الإفريقي ".

وكان النادي الافريقي قد افاد يوم الاثنين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه تم غلق ملف "ماثيو روزيكي" ورفع عقوبة المنع من الانتداب مشيرا الى انه " تم في نهاية الاسبوع المنقضي امضاء كتب اتفاق مع اللاعب الزيمبابوي روزيكي بخصوص جدولة باقي المبلغ المتخلد لفائدته على قسطين اثنين وتمت مراسلة الفيفا في الغرض لاعلامها بالاتفاق وغلق الملف ".

ويعيش النادي الافريقي مشاكل مالية كبرى بسبب الديون التي بلغت حوالي 20 مليون دينار متعلقة اساسا بنزاعات مع لاعبين ومدربين.