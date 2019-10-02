ننشر حركة تداول السفن في ميناء دمياط



وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4704 طن حديد و6025 طن خردة و5820 طن خشب.‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 221 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1745 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122499 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53883 طنا.



كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح، في حين غادر عدد 586 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32700 من البضائع العامة منها 142 سيارة نقل محملة بـ 6822 طن قمح.



كما استقبل الميناء امس الثلاثاء عدد 3 سفن حاويات وعدد 9 سفن بضائع عامة. بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 9 سفن بضائع عامة،ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13250 طن يوريا و600 طن رمل و1400 طن داى امونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5521 طن حديد و1232 طن سلك حديد و600 طن قمح و1069 طن خشب.‎



وبلغت حركة الصادر من الحاويات 566 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 215 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 721 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129925 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57412 طنا.



وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2502 طن قمح، وغادر عدد 531 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27929 من البضائع العامة منها عدد 61 سيارة نقل محملة بـ 3068 طن قمح.



يذكر أن استقبل اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط،حيث قام وزير الزراعة بافتتاح معامل التحليل الكيميائية الجديدة بفرع المركز الاقليمى للاغذية والاعلاف بميناء دمياط، كما تفقدوا معمل بحوث الصحة الحيوانية بالميناء.

إستقبلت ميناء دمياط، اليوم الاربعاء، 4 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة. بينما غادر عدد 3 سفن حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة،ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 10320 طن يوريا و4222 طن رمل و1600 طن داى امونيوم و8850 طن فوسفات و8000 طن ملح.