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المهدية: فرق المراقبة ترفع 130 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر 2019

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:14 م
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المهدية: فرق المراقبة ترفع 130 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر 2019
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محمد وليد الجموسي
 
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 امنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، طيلة شهر سبتمبر 2019، أكثر من 360 زيارة شملت جميع القطاعات أفضت إلى رفع 130 مخالفة، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة سمير فرج.
وأوضحت فرج، في تصريح ل(وات)، أن المخالفات المرفوعة توزعت إلى 75 مخالفة بسبب البيع بأسعار غير قانونية و25 مخالفة في مجال الفوترة علاوة على 23 أخرى في عدم إشهار الأسعار و6 مخالفات تعلقت بآلات الوزن غير القانونية.
وحجزت فرق المراقبة، في ذات الإطار، حوالي 8ر12 طنا من مادة البطاطا و600 علبة سجائر و2554 قطعة أدوات مدرسية غير مطابقة لتراتيب البيع علاوة على أكثر من طن من المواد الغذائية المختلفة.
وشملت المحجوزات، وفق المتحدثة، ما يزيد عن طن من مادة الكسكسي والعجين الغذائي غير صالح للاستهلاك و133 لترا من العصائر منتهية الصلوحية إلى جانب 120 وحدة من مواد التنظيف و50 كلغ من زيوت وأعشاب غير مطابقة للمواصفات.
ووجهت المراقبة الصحية، من جهتها، في النصف الثاني من شهر سبتمبر، 164 إنذارا كتابيا على إثر تأمين 1834 زيارة مراقبة ميدانية لمحلات بيع اللحوم والدواجن والمرطبات والمقاهي ومراكز تجميع الحليب ومحلات الأكلات الخفيفة والمطاعم والمؤسسات السياحية.
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