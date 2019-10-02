إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة بنابل والقبض على 7 أشخاص

تمكنت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بنابل، أمس الثلاثاء، من القاء القبض على 7 أشخاص من متساكني ولايتي بنعروس ونابل، تتراوح أعمارهم بين 24 و33 سنة، وذلك مستوى سواحل معتمدية حمام الغزاز، كانوا على متن زورق مطاطي مجهز بمحرك، من بينهم اثنان من منظمي عملية الاجتياز.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه باستشارة النيابة العمومية اذنت لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بقليبية بالاحتفاظ بهم، ومباشرة قضية عدلية في شأنهم، من أجل "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة ".