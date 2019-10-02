"حفلة كوميكس".. كيف سخر رواد السوشيال ميديا من مصطفى أبو تورتة؟

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية مريرة وبسلسلة طويلة من التعليقات تعاطفا مع فتاة هجرت في حفل خطبتها، وتخلى عنها عريسها ووضعها في موقف محرج، وما زاد الطين بلة أخذه "التورت" كعك الزفاف.





وإنهالت التعليقات على قصة كتبتها إحدى الفتيات سردت فيها أحداث ارتباطها بخطبة مع شخص يدعى مصطفى، وكيف هرب العريس وأهله وغادروا حفل الخطوبة بحجة "الخال عيان"، والأدهى أنهم حملوا "التورتة" معهم.





تصدر التريند

وفي ساعات قليلة أصبح #مصطفى_أبوتورتة متصدرا للتريند المصري وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القصة بسيل من تعليقات السخرية فمنهم من أطلق الكوميكس بمواقف شهيرة من الأفلام المصرية ومنهم من حول مقولات مثل "كلهم مصطفى أبو حجر" إلى "كلهم مصطفى أبو تورتة".





كما إنهالت التعليقات في جانبا آخر لكل من يُدعى مصطفى إذ بادر الكثير منهم في الإعلان أنه ليس المذكور بالإضافة إلى اطلاق الحملات التي تستهدف تغير اسم مصطفى في المرحلة القادمة خوفا من الوسم الذي يلاحقهم بسبب تلك القصة والسخرية عليها.





وتباينت ردود الأفعال حيث أبدت قلة تعاطفها مع الفتاة، ورأت أن مثل هذه القصة الحزينة ليست موضوعا لـ"الهزار" والضحك والتسلية، خاصة أن الفتاة تعرضت لصدمة نفسية ولموقف قاس له تداعياته على المستوى الاجتماعي.





"والله ابدا ياعم سالم مادام خالي عيان لازم ياكل تورتة" أشهر المواقف الطريفة من فيلم ذكي شان للنجم أحمد حلمي على لسان الفنان الراحل محمد شرف، تداوله الكثير من المتفاعلين مع القصة ليسخروا من السبب الذي غادر به العريس من حفل الزفاف واستغرابهم من أخذه لكعك الزفاف هو وأهله من قاعة الحفل .





جيش من السيدات يرد على "تورتة"

إن كيدهن عظيم.. لم تصبح السوشيال ميديا أداة لنشر الأخبار العامة، ولكن أصبحت وسيلة مدافعة عن النفس أيضا، فعندما قرر مصطفى أن يفضح نهال خطيبته وينشر الرسائل التي كانت بينهم، قام جيش من السيدات بالرد عليه والسخرية منه على جميع الصفحات والجروبات الخاصة بالبنات مطلقين هاشتاج #مصطفى_ابو_تورته.





وتم اقتباس لقب مصطفى أبو تورته من مشهد في فيلم حب البنات للفنانة حنان ترك عندما كانت تعاني من عقدة نفسية تجاه الرجال بعد أن والدها خان والدتها وكان يدعي مصطفي ابو حجر فاصبح اسمه تعبير عن خيانة الرجال بين السيدات.





قصة الموسم

قررت فتاة تدعى "نهال" أن تخرج عن صمتها لأول مرة وتسرد قصتها على السوشيال ميديا بعد أن قام خطيبها "مصطفى" بتركها يوم خطوبتهما في القاعة وحيدة دون أي مبرر مقنع سوى أن خاله يمر بوعكة صحية.





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رواية "نهال" بأن "مصطفى": أخذ تورتة الفرح معه قبل مغادرة القاعة، وكان قد أخذ منها أيضا الشبكة الخاصة بها وترك هو وأهله القاعة دون أي مبرر وهي لا تعلم ماذا يحدث وهل هذا حلم ام حقيقة، بعد انتظار اكثر من عامين من أجل اتمام هذه الخطبة يتركها بكل بساطة ويتسبب لها في هذا الألم والصدمة النفسية.





في المحصلة، جعل النشطاء بتعليقاتهم وسخريتهم من "مصطفى أبو تورتة" نموذجا للرجل الأسوأ كما زاد تفاعلهم من أجل تنبيه الفتايات من مصطفى الذي غدر بخطيبته يوم فرحها ولم يفكر لحظة في الأيام التي قضاها معها وهي تنتظره، ولم يوفروا في نقده أي توصيف يخطر على بال.



