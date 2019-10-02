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تويوتا تكشف عن سيارتها C-HR الجديدة.. تعرف على المواصفات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:14 م
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تويوتا تكشف عن سيارتها C-HR الجديدة.. تعرف على المواصفات
تويوتا
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أعلنت شركة تويوتا عن الموديل الجديد من سيارتها C-HR، التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة، وتتألف الفئة الجديدة من محرك بنزين سعة 2 لتر مع آخر كهربائي بقوة 132 كيلووات/180 حصان.

فيما يبلغ معدل استهلاك السيارة 4.0 لتر/100 كلم (92 جم/ كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون).

كما يأتي الموديل C-HR الجديد بتعديلات على نظام تعليق العجلات من أجل المزيد من الراحة، وتم خفض الاهتزازات بالمقصورة الداخلية مع عزل أفضل للضوضاء الخارجية.

وأجرت تويوتا تحسينات على نظام الملتيميديا، مع دمج الهواتف الذكية عبر أنظمة أبل Carplay وأندرويد Auto، وعملت على جميع مصابيح الإضاءة بالسيارة بتقنية LED.
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