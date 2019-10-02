تراجع الليرة التركية 1.25% مسجلة أسوأ أداء منذ شهر

هبطت الليرة التركية بنحو 1.25% ماضيةً صوب أسوأ أداء فيما يزيد على شهر، بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه لا خيار لدى تركيا سوى العمل بمفرها دون تعاون من الولايات المتحدة لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.





ودفعت تعليقات أردوغان، التي تعد تلميحه الأوضح حتى الآن على هجوم عسكري محتمل عبر الحدود، الليرة للتراجع لما دون سلة من عملات الأسواق الناشئة التي تواجه بالفعل ضغوطا من صعود الدولار.





وبلغت العملة التركية 5.7720 ليرة مقابل الدولار، متراجعة من إغلاق عند 5.6490 ليرة.





وارتفعت الليرة في 5 جلسات من الـ 6 الأخيرة وموجة بيع اليوم تمهد لأكبر انخفاض لها منذ 20 يوليو تموز.