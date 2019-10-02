فيديو يكشف تفاصيل مثيرة حول علاقة خاشقجي بتركيا وقطر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو يعرض تفاصيل جديدة متعلقة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأظهر الفيديو علاقته بمشروع تبنته الحكومة التركية ودعمته حكومة قطر، بدأ تزامنًا مع ثورة يناير25 المصرية والتي حاول الإخوان سرقتها، ليجيب على السؤال القديم الجديد: لماذا يصر أردوغان على توظيف قضية خاشقجي ومحاولة تسييسها؟ خصوصاً وأنّ تركيا تعد أحد أسوأ الدول في التعامل مع الصحفيين وتتصدر تصنيفات إساءة معاملتهم.

وفي آخر بيان لها حول القضية أعلنت النيابة السعودية أنها "تود الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 /10 / 2018م، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم".

وفي حديث لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج 60 دقيقة على شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، أكّد أنّه لم يأمر بقتل خاشقجي، مشدداً على أنّ "الحادثة مؤلمة جدا لكن أتحمل المسؤولية بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خاصة لأن الحادث من مسؤولين سعوديين".

وأوضح "عندما تحدث حادثة ضد مواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، كقائد لا بد أن أتحمل المسؤولية، هذا خلل حدث، ولا بد لي من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل".

وعن التقارير حول توصل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أنه استهدف خاشقجي بشكل شخصي وأنه ربما أمر بقتله، رد ولي العهد: "أرجو أن تخرج هذه المعلومات، إذا كان هناك أي معلومات من هذا القبيل، أرجو أن تخرج علانية".