"تويتر" آخرهم.. أعطال تعرضت لها منصات التواصل الإجتماعي على مدار عام

سادت حالة من الغضب الشديد، بين مستخدمي موقع التدوين المصغر "تويتر"، بعد توقف مجموعة من خدماته مثل الرسائل المباشرة وتحديث الأخبار، وإضافة الصور إلى التغريدات واستقبال التنبيهات، حيث تلقى موقع "آوتج ريبورت" المهتم برصد بلاغات الأعطال، حتى الآن أكثر من 4 آلاف تقرير بتوقف الخدمة من 68 دولة حول العالم.





وأعلنت شركة تويتر، في تغريدة لها، أن الموقع يعمل حالياً على إصلاح الخلل، مؤكدةً أن الشركة تعمل على إصلاح الخلل وأنه سيتم قريباً عودة الأمور إلى طبيعتها. وكان ممثل لتويتر قد قال في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.





سبتمبر

وأصابت مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا العام، الكثير من الأعطال وأثرت على دخول المستخدمين إلى حساباتهم الشخصية على هذه المواقع خلال الشهور الماضية، من بينها العطل المفاجئ الذي أصاب تطبيق إنستجرام بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، حيث واجه عدد من المستخدمين بعض المشكلات التقنية، و لم يتمكنوا من فتح التطبيق على هواتفهم، وكذلك فشل البعض في فتح خاصية القصص "story" على حساباتهم.





أغسطس

في أغسطس الماضي، تعرض موقع "تويتر" في جميع أنحاء العالم لعطل مفاجئ، حيث توقف الموقع عن العمل، كما فشل مستخدموه في الدخول إليه، واستمر العطل لأكثر من ساعة قبل أن يعود للعمل بشكل تدريجي.





يوليو 2019

ففي يوليو المنصرم، واجه مستخدمو موقع فيسبوك وتطبيقي واتساب وإنستجرام صعوبات في التصفح والنشر، في أحدث حلقة من مسلسل الأعطال التي أصبح عملاق التواصل الاجتماعي بطلا لها مؤخرا. ففي منطقة الخليج العربي، كان من الصعب تحميل الصور وإرسال المنشورات على الصفحات الشخصية بموقع فيسبوك، وقالت صحيفة "مترو" الإنجليزية إن خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام شهدت انقطاعا في المملكة المتحدة وشمال أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأجزاء من أمريكا الجنوبية.





إبريل

وفي أبريل الماضي، ذكر عدد من المستخدمين في عدة دول أن موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وانستجرام" توقفا عن العمل، فيما أرجع مراقبون الأمر إلى عطل فني، وعانى المستخدمون في عدد من الدول العربية من الأمر ذاته، حيث واجهوا صعوبة في الدخول إلى الموقعين أو حتى تطبيقات الهواتف، وانهالت الشكاوى حول الموضوع على موقع "تويتر"، الذي لم يتوقف عن العمل.





مارس وفبراير

كذلك واجه مستخدمو فيسبوك في شهر مارس الماضي صعوبة في الوصول إلى الشبكة الاجتماعية لأكثر من 12 ساعة، كما شهد شهر فبراير الفائت، عطل تطبيق "واتساب" في العديد من دول العالم، حيث شكى بعض مستخدمي التطبيق في الشرق الأوسط من حدوث عطل مفاجئ يمنعهم من إرسال أو استقبال أي رسائل، ولم يصدر من الشركة أي بيان رسمي حول هذا العطل أو أسبابه، فيما وقع عطل أواخر يناير الماضي عندما تعطل تطبيقا إنستجرام وواتساب في جميع أنحاء العالم.



