محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختيار مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

Advertisements

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم 3 لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإداري.



وأكد المحافظ أن معايير الإختبار تتضمن عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار..



حضر الاختبارات لواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ومدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.



وزار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي ببني حسن التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر للتأكد من إلتزام هيئة التدريس بمواعيد العمل المحددة وإنتظام الطلاب بالفصول المدرسية.



وتفقد محافظ الشرقية قاعات رياض الأطفال حيث حرصت المعلمات على تقديم المواد التي تساعد في تنمية المواطنه لدى الطفل والقيم الأخلاقية والتربوية وإستخدام أنشطة متعددة تراعي الفروق الفردية بين الأطفال، وأوصى المحافظ المشرفين والمعلمين الإهتمام بالنشء الصغير وتعليمه السلوك القويم وغرس قيم الولاء والإنتماء للوطن.



واطمأن المحافظ من مديرة المدرسة على تواجد الهيئات التعليمية والإداريه بكامل طاقتها واستلام الطلاب للكتب المدرسية لبداية عام دراسي مملوء بالنشاط والحيوية، كما حرص المحافظ على مشاركة الطلاب بعض الحصص المدرسية، واستمع لما قدمه المعلم من شرح لقياس مدى إستجابه الطالب، مطالبًا الجميع بضرورة الإستفادة من الحصص الدراسية والتزود بالعلم والمعرفة لحصاد أعلى الدرجات وتحقيق النجاح.



وشهدت زيارة محافظ الشرقية لمركز أولاد صقر جولة تفقدية لشوارع الممدينة للإطمئنان على مستوى النظافة العامة بالشوارع ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور الموطنين.



كما حرص المحافظ على الإستماع لشكاوى المواطنين موجهًا الجهات المعنية بحلها فورًا، مؤكدًا أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع لشكواه ويعمل على حلها.



وخلال تفقد محافظ الشرقية شوارع المدينة، لاحظ انتشار لمخلفات ورد النيل ببحر المدينة مما يتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم وصول المياه إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع والمصارف، ليوجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أولاد صقر برفع المخلفات وتطهير المجرى المائي.



وأكد محافظ الشرقية، ضرورة وضع خطة عمل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للبدء في تطهير المصارف والترع بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية ورفع ناتج التطهير من على جانبي الطرق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.