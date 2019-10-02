ضبط 2598 مخالفة متنوعة في حملة مرورية مكبرة بقنا



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التوك توك بدون تراخيص، وتحرير مخالفات تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 985 مخالفة، وتحرير 179 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 98 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 761 مخالفة متنوعة، و تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بقوات الانقاذ النهري من انتشال جثمان طفل، سقط في مصرف زراعي أمام مبنى النقطة القديمة بمعبد دندرة في قنا.



كان مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع أحمد فريد شوقي، 6 أعوام، غرقًا بمصرف زراعي أمام مبنى النقطة القديمة بمعبد دندرة في قنا.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق مواز، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، من العثور على جثمان طفل مجهول الهوية، بمصرف زراعي في قرية كوم سخين التابعة لمركز قوص.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية، داخل مصرف زراعي في قرية كوم سخين التابعة لمركز قوص.



أمرت الأجهزة بنقل الجثمان وايداعه في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وانتداب الطب الشرعي للتعرف على أسباب الوفاة.



وفي سياق مواز لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم، اثر تعرضه لحادث انقب توك توك، بالطريق الصحراوي بالقرب من مركز نقادة جنوب محافظة قنا، ولقي مصرعه في الحال.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد مصرع أيمن حسين أحمد، 22 عامًا، مقيم بنجع حمادي، في حادث انقلاب توك توك على طريق نقادة الصحراوي.



تم نقل الجثة لمشرحة قنا العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



تمكنت حملة مرورية بمديرية أمن قنا، اليوم، من ضبط 2598 مخالفة مرورية متنوعة ضمن الحملات اليومية لإدارة مرور قنا.