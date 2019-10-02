"جبالي المراغي" رئيسًا للجنة القوى العاملة بمجلس النواب
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:13 م
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إسلام شعراوي - عبداللطيف هيبة
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فاز النائب جبالي المراغي، برئاسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدور الانعقاد الأخير للبرلمان بالتزكية.
كما فازت كل من النائبتين سولاف درويش ومايسة عطوة، بمنصب وكيلي اللجنة، والنائب عبد الفتاح محمد بمنصب أمين سر اللجنة.
كما فازت كل من النائبتين سولاف درويش ومايسة عطوة، بمنصب وكيلي اللجنة، والنائب عبد الفتاح محمد بمنصب أمين سر اللجنة.
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته أمس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وكما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبى لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي.
وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكما أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.
وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.
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