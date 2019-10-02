ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس جامعة قناة السويس يسلم جوائز للفائزين في مباريات الدورة التنشيطية الرياضية (صور)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:05 م
Advertisements
رئيس جامعة قناة السويس يسلم جوائز للفائزين في مباريات الدورة التنشيطية الرياضية (صور)
جانب من الفعاليات
Advertisements
طباعة
هشام إسماعيل
 
Advertisements
أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إعفاء الطلاب الحاصلين على الثلاث مراكز الأولى بالبطولات الدولية والإقليمية من مصروفات الدراسة والمدن والتغذية.

جاء ذلك خلال متابعته لمسابقات إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومنار السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى.

وقد قام الدكتور طارق رحمي رئيس الجامعة، بتوزيع جوائز للفائزين بمباريات كرة القدم حيث فاز فريق كليه الطب البشري بالمركز الأول فى مباراته النهائية مع فريق كليه التربية الرياضية الحاصل على المركز الثانى بحضور الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد شقيدف منسق عام قطاع شئون التعليم والطلاب.

كما حرصت الطالبات الحاصلات على الثلاث مراكز الأولى فى مسابقات الكرة الطائرة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة حيث حصلت كلية التجارة على المركز الأول والتربية الرياضية على المركز الثانى وكلية الطب البشرى على المركز الثالث على أن يتم تسليم الجوائز للطالبات غدا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status