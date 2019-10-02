رئيس جامعة قناة السويس يسلم جوائز للفائزين في مباريات الدورة التنشيطية الرياضية (صور)

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إعفاء الطلاب الحاصلين على الثلاث مراكز الأولى بالبطولات الدولية والإقليمية من مصروفات الدراسة والمدن والتغذية.



جاء ذلك خلال متابعته لمسابقات إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومنار السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى.



وقد قام الدكتور طارق رحمي رئيس الجامعة، بتوزيع جوائز للفائزين بمباريات كرة القدم حيث فاز فريق كليه الطب البشري بالمركز الأول فى مباراته النهائية مع فريق كليه التربية الرياضية الحاصل على المركز الثانى بحضور الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد شقيدف منسق عام قطاع شئون التعليم والطلاب.



كما حرصت الطالبات الحاصلات على الثلاث مراكز الأولى فى مسابقات الكرة الطائرة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة حيث حصلت كلية التجارة على المركز الأول والتربية الرياضية على المركز الثانى وكلية الطب البشرى على المركز الثالث على أن يتم تسليم الجوائز للطالبات غدا.

