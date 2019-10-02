افتتاح معرض الآثار الغارقة بمحطته الثالثة بكاليفورنيا في أمريكا

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غادر صباح اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لافتتاح معرضًا أثريًا بعنوان "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" في محطته الثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت الموافق ٥ اكتوبر ٢٠١٩م، بقاعة مكتبة رونالد ريجن الرئاسية، ومن المقرر أن يستمر حتى شهر ابريل ٢٠٢٠م.



يضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وميناء ابي قير. ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.



بدأت رحلة هذا المعرض عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إل المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا في مدينة زيورخ بسويسرا. ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الامريكية وفي محطته الثالثة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.