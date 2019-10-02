منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة الدولية
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:55 م
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خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة الدولية خلال العامين الجاري والقادم حيث رجحت نمو تجارة البضائع العالمية بنسبة 1.2% فقط هذا العام أي أقل من نصف معدل النمو المتوقع في أبريل البالغ 2.6%.
كما رجحت نمو التجارة العالمية بنحو 2.7% في 2020 منخفضة عن نسبة 3% المتوقعة سابقًا .
وأوضحت المنظمة أن احتمالية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى صفقة تحكم التجارة في المستقبل كما انها تشكل خطرًا قويًا.
وقال مدير عام منظمة التجارة العالمية "روبرتو أزيفيدو" إن النزاعات التجارية تزيد من حالة عدم اليقين مما يدفع بعض الشركات إلى تأجيل الاستثمارات المعززة للإنتاجية الضرورية لرفع مستوى المعيشة.
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