كأس العالم للكرة الطائرة: الأرجنتين تقود تونس للهزيمة الثانية

فاز المنتخب الارجنتيني للكرة الطائرة اليوم بفوكوياكا ( اليابان)، على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في اطار اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم للكرة الطائرة باليابان، وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي( 25-19 و25-18 و23-25 و25-14).





وهي الهزيمة الثانية للمنتخب التونسي في مونديال اليابان، بعد خسارته امس امام منتخب بولونيا 0-3، وسيلاقي المنتخب التونسي يوم الجمعة نظيره الياباني ( س11 و20د).





وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات المنتخب التونسي (بتوقيت تونس):





الجمعة 4 اكتوبر: س 11 و20دق – تونس / اليابان

السبت 5 اكتوبر : س 07 – تونس / ايطاليا

الاحد 6 اكتوبر : س 07 – تونس / امريكا

الاربعاء 9 اكتوبر: س 03 تونس / كندا

الخميس 10 اكتوبر: س 06 – تونس / ايران

الجمعة 11 اكتوبر: س06 – تونس / البرازيل

الاحد 13 اكتوبر : س09 – تونس / مصر

الاثنين 14 اكتوبر : س9 – تونس / استراليا

الثلاثاء 15 اكتوبر : س6 – تونس / روسيا