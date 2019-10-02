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كأس العالم للكرة الطائرة: الأرجنتين تقود تونس للهزيمة الثانية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:45 م
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كأس العالم للكرة الطائرة: الأرجنتين تقود تونس للهزيمة الثانية
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مروى الجلاصي
 
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فاز المنتخب الارجنتيني للكرة الطائرة اليوم بفوكوياكا ( اليابان)، على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في اطار اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم للكرة الطائرة باليابان، وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي( 25-19 و25-18 و23-25 و25-14).

وهي الهزيمة الثانية للمنتخب التونسي في مونديال اليابان، بعد خسارته امس امام منتخب بولونيا 0-3، وسيلاقي المنتخب التونسي يوم الجمعة نظيره الياباني ( س11 و20د).

وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات المنتخب التونسي (بتوقيت تونس):

الجمعة 4 اكتوبر: س 11 و20دق – تونس / اليابان
السبت 5 اكتوبر : س 07 – تونس / ايطاليا
الاحد 6 اكتوبر : س 07 – تونس / امريكا
الاربعاء 9 اكتوبر: س 03 تونس / كندا
الخميس 10 اكتوبر: س 06 – تونس / ايران
الجمعة 11 اكتوبر: س06 – تونس / البرازيل
الاحد 13 اكتوبر : س09 – تونس / مصر
الاثنين 14 اكتوبر : س9 – تونس / استراليا
الثلاثاء 15 اكتوبر : س6 – تونس / روسيا
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