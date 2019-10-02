محافظ الشرقية يتابع البرامج التعليمية المقدمة على جهاز التابلت خلال زيارته لمدرسة ثانوي بكفر صقر (صور)

Advertisements

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم، قرية حانوت التابعة لرئاسة مركز كفر صقر للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وللتعرف على احتياجات القرية، ومتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت التعليمية والصحية بها.



وبدأت جولة المحافظ بتفقد مدرسة محمد خالد السحيلي الثانوية المشتركة للإطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية والتأكد من تواجد هيئة التدريس والقيام بأعمالهم على الوجه الأكمل للإرتقاء بمنظومة التعليم، وإنتظام الطلاب في الفصول والإستماع إلى الحصص الدراسية.



حرص محافظ الشرقية على التواجد وسط طلاب المدرسة للاستماع إلى حصة اللغة إنجليزية، لتقييم أداء المعلم وللتعرف على كيفية استقبال الطالب للمعلومة المقدمة له من خلال الشرح الذي يقدمه المعلم، مطالبًا الطلاب بالتجاوب والتواصل المباشر مع المعلم خلال اليوم الدراسي والاستفادة بشكل مباشر من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم.



كما تصفح المحافظ بنفسه البرامج التعليمية المقدمة على جهاز التابلت للتأكد من تشغيله بالكفاءة المطلوبة، وجاهزية المدرسة لتشغيله لتحقيق الإستفادة منه للنهوض بمستوى التعليم المقدم لطلاب المرحلة الثانوية.



إختتم المحافظ زيارته للمدرسة بتفقد تبه شهداء الوطن والتي اقامتها المدرسة تخليدًا للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم للدفاع عن أمن واستقرار البلاد، لتظل ذكرى خالدة في أذهان الطلاب ومبعثًا للفخر والإعتزاز.



إنتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بحانوت للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى وللمترددين على الوحدة، وقام المحافظ بتفقد المعمل والصيدلية، والإطلاع على تاريخ صلاحية الأدوية المتواجده، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى مع مراعاه حفظها بطريقة جيدة.