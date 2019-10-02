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آخر تطورت علاج مؤمن زكريا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:42 م
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آخر تطورت علاج مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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محمد الصو
 
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يستلم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛التقرير النهائي من الطبيب الألماني؛ بشأن تحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الفترة المقبلة.


وعاد مؤمن زكريا من ألمانيا منذ عدة أيام بعدما خضع للعلاج في العاصمة الألمانية برلين؛ عقب إعلانه تفاصيل إصابته بالإضافة الدخول في حالة نفسية صعبة أثرت على مستواه بالفترة الماضية.


ومن المقرر أن يعود زكريا؛ خلال الساعات المقبلة إلى ألمانيا لمواصلة برنامجه العلاجي؛ قبل أن يبدأ في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.


وكان الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن تحمل تكاليف علاج اللاعب بشكل كامل على نفقة النادي؛ بالإضافة إلى استمرار راتبه رغم الخروج من قائمة الفريق المحلية.


وحضر مؤمن زكريا؛ مران الفريق مساء أمس والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي؛ بالجولة الثانية من الدوري العام.


ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.


وكان الأهلي قد افتتح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.
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