برعاية "تحيا مصر".. "شارع 306" مشروعات الشباب للتغلب على البطالة

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أعدت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا يستعرض تفاصيل محاولة الشباب التغلب على البطالة، برعاية صندوق "تحيا مصر"، وفكرة مشروع شارع 306 بالدقي.



واستعرض التقرير، روايات بعض الشباب المصري المشارك بالمشروع عن تجاربهم، حيث أوضح حسن، خريج كلية دار العلوم، والذي بدأ حياته بمشروع شاره 306، إنه يعمل شيف فطاطري ويعمل بهذا المجال منذ 10 سنوات في الفنادق والمطاعم، موضحًا أن صديق له دخل في هذا المشروع، فقرر أن يشاركه فيه، مشددًا على أنه لا يوجد بطالة، ومن يريد أن يعمل سيجد فرصة عمل مناسبة له، والدولة تدعم الشباب بشكل كبير.



فيما أوضح الشاب محمد، والذي كان يعمل ستايلست إعلانات، وأصبح صاحب مطعم برجر بمشروع شارع 306، إنه قراء عن أن هناك فرصة عمل بشارع 306، وتقدم للمشاركة في المشروع؛ لكونه كان لديه رغبه في إعداد الطعام منذ فترة طويلة، وتم قبوله بالمشروع الذي يقدم برجر وفراخ بيتي، معقبًا: "صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر، أتاحوا لنا فرصة العمل، والنجاح علينا إحنا أننا نستثمر فيه، ونكمل المجهود اللى قام بيه صندوق تحيا مصر وأسواق مصر".



فيما قال الشاب محمد، والذي عام من العمل بالخارج بعد 11 عاما، إن صديق له تحدث معه عن العمل بهذا المشروع، وجعله يستقر في مصر للعمل بمشروع شارع 306، متوجهًا بالشكر لصندوق تحيا مصر"، والقائمين على مشروع شارع 306 على إتاحة الفرصة للشباب للعمل بهذا المشروع.

