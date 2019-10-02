محافظ الشرقية يتابع سير العملية التعليمية.. وجولة مفاجئة تكشف تدني مستوى النظافة داخل مدرسة (صور)

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زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي ببني حسن التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر؛ وذلك للتأكد من التزام هيئة التدريس بمواعيد العمل المحددة وانتظام الطلاب بالفصول المدرسية، استكمالًا لزياراته الصباحية المفاجئة لمراكز ومدن وقرى المحافظة|؛ للوقوف على الحالة العامة للنظافة ولمتابعة سير انتظام العملية التعليمية.



وتفقد محافظ الشرقية قاعات رياض الأطفال حيث حرصت المعلمات على تقديم المواد التي تساعد في تنمية المواطنه لدى الطفل والقيم الأخلاقية والتربوية وإستخدام أنشطة متعددة تراعي الفروق الفردية بين الأطفال، وأوصى المحافظ المشرفين والمعلمين الاهتمام بالنشء الصغير وتعليمه السلوك القويم وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.



كما اطمأن المحافظ من مديرة المدرسة على تواجد الهيئات التعليمية والإداريه بكامل طاقتها واستلام الطلاب للكتب المدرسية لبداية عام دراسي مملوء بالنشاط والحيوية، كما حرص المحافظ على مشاركة الطلاب بعض الحصص المدرسية، واستمع لما قدمه المعلم من شرح لقياس مدى إستجابه الطالب، مطالبًا الجميع بضرورة الإستفادة من الحصص الدراسية والتزود بالعلم والمعرفة لحصاد أعلى الدرجات وتحقيق النجاح.



وشهدت زيارة محافظ الشرقية لمركز أولاد صقر جولة تفقدية لشوارع الممدينة للإطمئنان على مستوى النظافة العامة بالشوارع ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور الموطنين.



كما حرص المحافظ على الإستماع لشكاوى المواطنين موجهًا الجهات المعنية بحلها فورًا، مؤكدًا أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع لشكواه ويعمل على حلها.



وخلال تفقد محافظ الشرقية لشوارع المدينة تلاحظ له إنتشار لمخلفات ورد النيل ببحر المدينة مما يتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم وصول المياه إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع والمصارف، ليوجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أولاد صقر برفع المخلفات وتطهير المجرى المائي.



وأكد محافظ الشرقية، ضرورة وضع خطة عمل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للبدء في تطهير المصارف والترع بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية ورفع ناتج التطهير من على جانبي الطرق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.