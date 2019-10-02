القبض على متهم لحيازته سلاح ناري و4 طلقات في حلوان

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.



ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تفعيل دور فحص مكونات الأقسام كأحد أساليب العمل الميداني الذي تنتهجه الإدارة كأحد مصادر المعلومات، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط المدعو (محمود. م. ع مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ) السابق اتهامه في قضيتين آخرهما شروع في قتل، حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية: سلاح ناري، عدد 4 طلقات.