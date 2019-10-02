التسجيل في 22 وحدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

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أعلن الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انه تم زيادة عدد وحدات التسجيل بالمحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 22 وحدة صحية على مستوى المحافظة تبدأ العمل من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساءً.



وأضاف السقعان، أن أسماء الوحدات: مركز طبى السبع بنات، الشهدا،الشيخ زايد،وحدة طب اسرة طوسون بإدارة الإسماعيلية الصحية، ووحدات طب أسرة ابوصوير البلد، والواصفية،وسبع ابار غربية بإدارة ابو صوير الصحية، ووحدات طب أسرة البعالوة الكبرى، وابو عاشور، الظاهرية بإدارة التل الكبير الصحية.



ووحدات طب أسرة السويدات، والخفيج، وتل ثمود بإدارة القصاصين الصحية، ووحدات طب أسرة سرابيوم، وكسفريت، وفنارة بإدارة فايد الصحية، ووحدات طب أسرة كيلو ١٤، وابو خليفة، والشهيد خيرى بإدارة القنطرة غرب الصحية، ووحدات طب أسرة التقدم، والعبور،جلبانة بإدارة القنطرة شرق الصحية.



وأكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، استمرار توافد المواطنين فى اليوم الثانى للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ضمن محافظات المرحلة الأولى وهى "السويس، الأقصر، جنوب سيناء، وأسوان" والتى بدأت أمس فى التسجيل وفتح الملف العائلي للأُسر بجميع إدارات المحافظة الصحية بالرقم القومى دون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة.



وأوضح السبكي، أن عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون ١٨ عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.



وأشار إلى أن نظام التامين الصحي الشامل يتيح إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملى، وفحص أسنان مجانا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته. بما يضمن مستقبلا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أي أمراض في المجتمع المصري وفقا لطبيعة تواجدها في المجتمع ما يضمن خطة تحرك فعالة وإستراتيجية في هذا الإطار.

