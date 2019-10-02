"إحساسك نعمة".. الكشف على 180 حالة في أولاد صقر بالشرقية





كما تم وضع خطة عمل لمسح الطلبة بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية للعيادات والإيجابية بظرف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم، كما سيتم إستقبال الطلاب المصابين بالإلتهاب الكبدي " فيروس سي" والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة لفرع هيئة التأمين الصحي بالزقازيق وبلبيس وههيا.

نظمت مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، حملة "إحساسك نعمة" لتشخيص وعلاج مرضى السكر وإلتهاب الأعصاب الطرفية، بإشراف الدكتور أحمد حسن أبو المجد مدير المستشفى، تحت عنوان "Managment of Diabetic Neuropathy"، بمشاركة عدد من الأطباء وتمريض العيادات الخارجية بالمستشفي، وشملت فاعليات الحملة ( الكشف، تحليل سكر، الأدوية ) مجانًا، وتم تقديم الخدمة الطبية لعدد ١٨٠ حالة وصرف العلاج اللازم لهم.وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية قد تفقدت عدد ٣ مطاعم بأبو كبير، وتم إعدام ١٩٣ كجم أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير عدد ٤ محاضر جنحة صحية، وتم سحب ٤ عينات من الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ٢ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة.وأكد وكيل الوزارة، استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة علي سوق الغذاء حفاظا علي صحة المواطنين بالمحافظة.وتابع الدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الشؤون الصحية بالشرقية ومدير عام الطب الوقائي المنشآت الغذائية اليوم، واتخاذ اللازم حيال المخالفين، حفاظًا علي صحة المواطنين بالمحافظة، حيث شن حملة بمرافقة فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية بالزقازيق علي المنشآت الغذائية بالمدينة، أسفرت جهود الحملة عن إعدام ٢٨٣ كجم أغذية لوجود تغير في خواصه الطبيعية في ٣ مطاعم بالزقازيق، وتم تحرير ٦ محاضر جنحة صحية، وسحب ٥ عينات أغذية لإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد ٣ منشآت غذائية "أماكن لتجهيز الطعام" لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة بهم.الجدير بالذكر أن صحة الشرقية أعلنت إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلبة مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية حيث أطلق محافظ الشرقية شارة البدء من مدرسة الإعدادية بنات بحضور اللواء سعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام مساعد المحافظة، والسيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال سلامه مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، وتفقد محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة فحص الطلاب بالمدرسة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر في عدد 1463 مدرسة إعدادية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإجراء المسح الطبي على 139 الف و424 طالب وطالبة.ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية والإدارات التابعة لها لتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريق مكون من 63 فردًا، وتتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.