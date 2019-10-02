"سموم الإسكندرية" يستقبل حالتين جديدتين بسبب تناول فسيخ فاسد



وقالت الدكتورة مها غانم مديرة المركز، في تصريح صحفي، اليوم، إن 17 حالة تناولوا 23 وحدة مصل مضاد لتسمم الفسيخ، منهم 11 حالة في العناية المركزة.



وأعلن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أمس، وفاة أولى حالات الإصابة بتسمم الفسيخ، وهي سيدة تدعى "سماسم. ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ إثر تناولها فسيخ فاسد.



وقالت مدير المركز، إن إجمالي حالات التسمم آثر تناول فسيخ فاسد التي وصلت مركز السموم بالإسكندرية خلال الأربعة الأيام الماضية ارتفعت لـ32 حالة.



وأوضحت أن المركز استقبل، أمس الثلاثاء، 7 حالات من منطقة المعمورة شرقي الإسكندرية عدا حالة واحدة من محافظة البحيرة، مشيرة إلى أن 20 مصابا من بين الحالات تم إعطاؤهم المصل.



وأضافت أنه تم وضع 9 حالات في وحدة العناية المركزة وخروج 8 حالات بعد تلقيهم العلاج اللازم وحجز باقي الحالات.



وأطلق مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية تحذيرات من تناول وجبات الأسماك المملحة "الفسيخ" سواء التي تم إعدادها في المنزل أو شرائها من الخارج، عقب وصول 18 حالة مسممة في بداية الأسبوع أثر تناول وجبة فسيخ في الساعات الأولى، ليرتفع الرقم إلى 21 حالة يوم الأحد، منه إلى ٣٥ حالة.



ووصفت جامعة الإسكندرية أن الميكروب الذي يكون في وجبات الفسيخ"شديد الخطورة"، وأن الحالات التي استقبلها مركز السموم من مناطق إدكو، برج العرب، الرمل، دسوق، كفر الدوار، نظرًا أن المركز يخدم على خمسة محافظات، وأضافت الجامعة أنها تواصلت مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على المحلات لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها.



وتأتي تلك حالات التسمم عقب إعلان محافظة البحيرة بنفوق أسماك البوري من مجرى النيل، وقيامها بإعدام 16طن أسماك نافقة من خلال حملة تموينية، بعد ظهور تلك الأسماك بالقرب من مدينة رشيد وقرية برج رشيد، الأمر الذي كان له تبعات على محافظة الإسكندرية بقيامها بحملة تموينية موسعة داخل المحافظة، لضبط أية أسماك نافقة قد وردت إلى السوق.



من جهتها، أعلنت مباحث التموين بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، ضبط 75 كجم من أسماك "البوري" لتغيرها في الخواص الطبيعية من حيث الشكل والملمس وتغير في لون الخياشيم، وذلك بزاوية الرجباني في سوق الميدان بالجمرك، عقب ورود شكوى إلى حي الجمرك من وجود أسماك فاسدة في الأسواق.

أعلن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، استقبال حالتين جديدتين مصابتين بالتسمم الغذائي إثر تناول وجبة الفسيخ، ليصبح الإجمالي 35 حالة تم استقبالهم بالمركز منذ مساء السبت الماضي.