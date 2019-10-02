"بدون واسطة".. محمودالعسيلي يفي بوعده ويحيي حفل زفاف إحدى معجباته

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وعد الفنان محمود العسيلي، وعد منذ شهرين لإحدى معجباته بأنه سيحيي حفل زفافها في بنها، وأوفى العسيلي، بوعده حيث أحيا مساء يوم الثلاثاء حفل زفافها.



وسافر العسيلي، إلى بنها لإحياء حفل الزفاف وقدم عدد كبير من الأغاني، وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع العريس والعروس وجميع الحاضرين لتوثيق لحظات الفرحه.



وعلقت الفتاو علي أغنيته الجديد "إنتي وأنا" عند طرحها قائله: "لا لا مش عارفة محبوش والله ومش عارفة مستناش الأغنية،طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي"، ليفاجئها العسيلي برده، قائلا:" وليه متحبنيش بس، فرحك عندي خلاص".



ونشر العسيلي منشورا خاصا للفتاة التي كتبت فيه "الله فعلا كانت امنيتي الوحيده هيا انه يغنلنا في الفرح شكر للعسيلي بجد"، وأضافت "أشوف حد يقول محتاج وسطه تاني اشوف حد يقول عليه متكبر وووحش" ليهنئها العسيلي قائلا "ربنا يتمم بخير ان شاء الله".



وحرص العسيلي، مؤخرا علي توجيه دعوي لعدد كبير من جمهوره من اجل حضور حفلاته وذلك عند إفصاحهم لرغبتهم في حضور حفلاته المقبلة.



جدير بالذكر أنه تصدر فيديو كليب أغنية "إنتي وأنا" للعسيلي، عند طرحه قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب "، وذلك بعد طرحه بأقل من 24 ساعة.



أغنية "إنتي وأنا" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.



وأحيا مؤخرا النجم محمود العسيلي، حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بحضور عدد كبير من الوزراء ومشاهير الفن والإعلام والآلاف من الطلاب من مختلف المراحل وأسرهم وذلك بجوار مبني البورصة المصرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.



بدء الحفل بكلمة لـ د.أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والأكاديمية عن دور الأكاديمية في خدمة صناعة الإعلام بمصر والعالم العربي بعدها قام بتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم وتطوير الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام منهم د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، د.هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، د.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق.. بالإضافة الى المميزين من خريجي الدفعات السابقة منهم الإعلامية منى عبد الوهاب، المخرج عمرو سلامة والإعلامية خلود زهران والمذيعة إيمان مبارك وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



حضر العسيلي بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي أشعلت أجواء المكان على مدي قرابة الساعتين منها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم".. بالاضافة الى أغنية "أنا ابن مصر".. وغيرها ممن تفاعل معها آلاف الطلاب وأسرهم.



أحيا أولى فقرات الحفل الـ dj العالمي ياسر الحريري الذي قام بالتنظيم بمواصفات لايف ومؤثرات بصرية و"fire works" مبهرة خطفت أنظار الطلاب من مختلف المراحل وأشرفت على إخرج مراسم التخرج بشكل أكثر إثارة مايسة نصر.

