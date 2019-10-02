ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 في مصر.. ارتفاع في سعر الذهب

اسعار الذهب

تتصدر محرك بحث "جوجل" بعدما ارتفعت

أسعار الذهب اليوم

الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 بمدقار جنيهًا واحدًا في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم، وفيما يلي نستعرض معكم

أسعار الذهب

خلال تعاملات منتصف اليوم مخلف الأعيرة 18 و21 و24، وأيضًا

سعر الجنيه الذهب

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