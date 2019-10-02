ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 في مصر.. ارتفاع في سعر الذهب
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:29 م
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اسعار الذهب تتصدر محرك بحث "جوجل" بعدما ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 بمدقار جنيهًا واحدًا في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم مخلف الأعيرة 18 و21 و24، وأيضًا سعر الجنيه الذهب.
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
سعر الذهب اليوم عيار 24.. سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 768 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 21.. سجّل سعر الذهب عيار 21 حوالي 672 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 18.. سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 576 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم 5 آلاف و376 جنيهًا.
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