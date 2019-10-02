جدول مباريات مانشستر يونايتد في أكتوبر.. قمة مع ليفربول

تتنظر مانشستر يونايتد وجماهيره مباريات صعبة ومصيرية في شهر أكتوبر، حيث من المتوقع أن يخوض الفريق عدة مباريات ستحدد بشكل كبير مستقبل الجهاز الفني للشياطين الحمر بقيادة أولي جونار سولشاير خلال الشهر الجاري، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية المخيبة للآمال للفريق الإنجليزي في الفترة الأخيرة.









وبحسب ما يؤكده جدول مباريات الفريق في شهر أكتوبر، فإن النادي صاحب أكبر عدد من الألقاب في بطولة الدوري الإنجليزي سيخوض 6 مباريات في مختلف البطولات، مقسمة بين بطولة الدوري الإنجليزي، وكذلك بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى بطولة كأس الرابطة.









بداية مباريات مانشستر يونايتد في شهر أكتوبر، ستكون مساء الخميس الموافق 3 أكتوبر الجاري، في بطولة اليورباليج، حيث سيلعب الفريق أمام نادي الكمار الهولندي، خارج ملعبه في الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وكان مان يونايتد قد إنتصر في اللقاء الأول بهدف نظيف على حساب أستانا على ملعبه في أولد ترافورد.









أما باقي مباريات مان يونايتد في شهر أكتوبر، فقد جاءت على النحو التالي:













مان يونايتد ونيوكاسل في الدوري "خارج ملعبه" يوم 6 أكتوبر









مان يونايتد وليفربول في الدوري "داخل ملعبه" يوم 20 أكتوبر









مان يونايتد وبارتيزن في الدوري الأوروبي "داخل ملعبه" يوم 24 أكتوبر









مان يونايتد ونورويتش سيتي في الدوري "خارج ملعبه" يوم 27 أكتوبر









مان يونايتد وتشيلسي في الكأس "خارج ملعبه" يوم 29 أكتوبر الجاري









يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما جمع 9 نقاط من أصل سبع جولات، ليصبح الفريق بفارق 12 نقطة كاملة عن ليفربول صاحب الصدارة في الموسم الجاري.



