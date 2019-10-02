اليوم.. نظر دعوى "الفتح" على وقف ترخيصها بصناعة شاسيهات السيارات



وقال حسين، في دعواه، إن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المارد تغيير الشاسية لها حتى يتثنى لها ترخيص تلك الشاسيهات، وهو ما يتعبر تعسف من جانب جهة الإدارة.

واختصمت الدعوى حملت رقم 45293 لسنة 72ق، كل وزير الداخلية ومساعد الوزير للشؤون القانونية، ومساعد الوزير مدير العامة للمرور، رئيس الهيئة العامة للرقابة الصناعية بصفتهم.