اليوم.. نظر دعوى "الفتح" على وقف ترخيصها بصناعة شاسيهات السيارات
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:29 م
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هدير حمزة
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يشهد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم، نظر دعوى إبراهيم حسين المحامي وكيلًا عن شركة الفتح للصناعات الهندسية، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يتم إحلال وتغيير الشاسية لها.
واختصمت الدعوى حملت رقم 45293 لسنة 72ق، كل وزير الداخلية ومساعد الوزير للشؤون القانونية، ومساعد الوزير مدير العامة للمرور، رئيس الهيئة العامة للرقابة الصناعية بصفتهم.
وقال حسين، في دعواه، إن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المارد تغيير الشاسية لها حتى يتثنى لها ترخيص تلك الشاسيهات، وهو ما يتعبر تعسف من جانب جهة الإدارة.
واختصمت الدعوى حملت رقم 45293 لسنة 72ق، كل وزير الداخلية ومساعد الوزير للشؤون القانونية، ومساعد الوزير مدير العامة للمرور، رئيس الهيئة العامة للرقابة الصناعية بصفتهم.
وقال حسين، في دعواه، إن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المارد تغيير الشاسية لها حتى يتثنى لها ترخيص تلك الشاسيهات، وهو ما يتعبر تعسف من جانب جهة الإدارة.
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