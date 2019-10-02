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أوكرانيا تحقق مع المدعي العام السابق

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:29 م
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أوكرانيا تحقق مع المدعي العام السابق
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ترجمة - منة الشريف
 
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قال محققون أوكرانيون اليوم الأربعاء، إنهم بدأوا إجراءات جنائية ضد المدعي العام السابق يوري لوتسينكو بسبب علاقاته مع شركات المقامرة غير القانونية. بينما نفى لوتسينكو ارتكاب أي مخالفات.

وتم توثيق أنشطة "لوتسينكو" في تقرير المبلغين عنه حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن لا توجد علاقة واضحة بين ذلك والقضية التي فتحها المحققون الأوكرانيون في كييف.

وتم رفع القضية ضد لوتسينكو بناءً على طلب من أحد كبار المشرعين في حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وبموجب القانون الأوكراني، يتعين على المحققين فتح قضايا إذا طلب إليهم أعضاء البرلمان.

وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الحكومي: "تم فتح إجراءات جنائية بسبب الشكوك في إساءة استخدام السلطة وسوء التصرف في منصب المدعي العام السابق لأوكرانيا يوري لوتسينكو من خلال مساعدة شركات المقامرة غير القانونية".

وقال لوتسينكو في صفحته على فيسبوك: "إنه "يجب أن يكون لديك خيال ثري" لاتهامه بعلاقات مع المقامرة غير القانونية".

وأضاف لوتسينكو في رسالة نصية لرويترز: "ردًا على سؤال عما اذا كان يشعر بالضغط من السلطات "انه عمل كالمعتاد".
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