"كيدهن عظيم".. "مقطع فيديو" يبرئ مندوب مبيعات من خطف "طفلة" بالأميرية





وتلقى المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من كل من "هبة.ا"، 42 عاما، ربة منزل ونجلتها "رحمة ع"، 18 عاما، طالبة بأنه حال توجه الثانية لاصطحاب شقيقتها الطفلة نور، 10 سنوات، طالبة بالصف الخامس الابتدائي من المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، فوجئت بعدم تواجدها وقيام إحدى السيدات المنتقبات باصطحابها من أمام باب المدرسة.



وأضافت الأولى باتهامها "محمد. ع"، 38 عاما، مندوب مبيعات بإحدى الشركات بأنه وراء ارتكاب واقعة اختطاف نجلتها بسبب خلافات مالية بينه وبين زوجها "عبد الرحمن ع"، 48 عاما، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في قضية " تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنتين، وباستدعاء المشكو في حقه أنكر صلته بالواقعة وعلل اتهام المبلغة له لتحصله على الحكم المشار إليه الصادر ضد زوجها لكونه مدين له بمبلغ مالي 80 ألف جنيه.



وبإجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل لمقطع فيديو للمجني عليها صحبة سيدة منتقبة أمام باب المدرسة والتوجه بها لجهة غير معلومة وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة.



وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة خالة الطفلة "هدى. م"، 21 عاما، طالبة بكلية التجارة وتم استهدافها بمأمورية أسفرت عن ضبطها بمكان اختبائها بمسكن عمتها بمساكن اسبيكو ـ دائرة قسم شرطة السلام أول وبصحبتها الطفلة المبلغ بغيابها، وضبط بحوزتها النقاب المستخدم في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتها من ما انسب اليهم بقيامهم باختطاف الطفلة وعمل اتهام باطل، تبين انهما قاما بتحرير محضر كيدي ضد المشكو في حقه واتهامه باختطاف شقيقتها انتقاما منه لحصوله على الحكم القضائي ضد والدها وإجباره على التنازل عن القضية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على طالبة ادعت اختطاف شقيقتها للانتقام من مندوب مبيعات حصل على حكم بحبس والدها في الأميرية.