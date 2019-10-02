ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ147 ألف مواطن

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ147 ألفًا و167 مواطنًا من خلال 118 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي.



تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1067 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 20 ألفًا و911 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألفًا و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 2620 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.



ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 10 آلاف و510 مواطنين بمحافظة أسوان، و2844 مواطنًا بأسيوط، و12 ألفًا و916 مواطنًا بالإسكندرية، و3900 مواطن بالإسماعيلية، و1359 مواطنًا بالأقصر، و1129 مواطنًا بالبحر الأحمر، و6 آلاف و77 مواطنًا بالبحيرة، و17 ألفًا و227 مواطنًا بالجيزة، و6 آلاف و210 مواطنين بالدقهلية، و1656 مواطنًا بالسويس، و8 آلاف و9مواطنين بالشرقية.



وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة الطبية أيضًا لـ1152 مواطنًا بالغربية، و7 آلاف و10 مواطنين بالفيوم، و6 آلاف و523 مواطنًا بالقاهرة، و9 آلاف و760 مواطنًا بالقليوبية، و4 آلاف و895 مواطنًا بالمنوفية، و5 آلاف و821 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و901 مواطن بالوادي الجديد، و9 آلاف و261 مواطنًا ببني سويف، و1496 مواطنًا بجنوب سيناء، و8 آلاف و92 مواطنًا بدمياط، و7 آلاف و715 مواطنًا بقنا، و8 آلاف و953 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 751 مواطنًا بمطروح.



ويذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.