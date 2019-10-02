"التضامن" تزف بشرى سارة لمستفيدي "تكافل وكرامة" في الشرقية.. اعرف التفاصيل

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بشرى سارة زفتها وزارة التضامن الاجتماعي للآلاف من مستفيدي برنامج الدعم المادي المشروط "تكافل وكرامة"؛ حيث أعلنت عن مفاجآت كبيرة بشأن المستفيدين بمحافظة الشرقية.



من جانبه، كشف محمد كمال الدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، عن قرب وصول بطاقات الدعم المادي المشروط "تكافل وكرامة" للمديرية خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأوضح كمال الدين، في تصريحات لـ"الفجر"، اليوم الأربعاء، أن بداية الأسبوع المقبل هي المدة المتوقعة لوصول البطاقات، قبل أن يشير إلى أن دفعة البطاقات تتضمن 473 بطاقة للمستفيدين ضمن برنامج "تكافل"، مضيفًا أن البطاقات تتضمن كذلك 7989 بطاقة للمسفيدين ضمن برنامج "كرامة".



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، أن إجمالي عدد البطاقات التي ستقوم المديرية بتسليمها للمستحقين 8462 بطاقة، سيتم تسليمها خلال الأسبوع المقبل فور وصولها .



وشدد وكيل الوزارة، على أن المديرية ستتولى تسليم الكروت للمنتفعين لمدة أسبوع للبدء في صرف المستحقات المالية لهم، وذلك عن طريق مكاتب البريد التابعين لها في أسرع وقت.



يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، كانت قدمت مساعدات للمستفيدين ضمن برنامج الدعم المادي المشروط "تكافل وكرامة" لـ 65 ألف و934 مستفيد، موزعين كالتالي:



49 ألف و359 ضمن برنامج "تكافل"، و16 ألف و575 ضمن برنامج "كرامة".



في سياق متصل، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بإعادة إعمار وتأهيل 50 منزل، بدون فرش، وذلك بقريتي البكارشة وكفر المسلمية.



كما تم إعمار 5 وحدات سكنية جاهزة من جمعية مصر الخير بقرية بحر البقر بمركز الحسينية وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليون و500 ألف جنيه.



وتم تقديم مساعدات زواج بمبلغ 7000 جنيه لـ 5 حالات زفاف من الأيتام، وتوزيع لحوم أضاحى خلال الشهرين الماضيين.