اقتصاد قطر ينكمش بـ 1.4% في الربع الثاني من العام
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:17 م
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- اقتصاد قطر ينكمش بـ 1.4% في الربع الثاني من العام
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