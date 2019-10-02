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اقتصاد قطر ينكمش بـ 1.4% في الربع الثاني من العام

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:17 م
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اقتصاد قطر ينكمش بـ 1.4% في الربع الثاني من العام
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