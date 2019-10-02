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من 08 إلى 10 أكتوبر.. إضراب للأطباء العامين للصحة العمومية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:11 م
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من 08 إلى 10 أكتوبر.. إضراب للأطباء العامين للصحة العمومية
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مروى الجلاصي
 
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أعلن إتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية،  الثلاثاء، في بيان لها، عن الدخول في اضراب وطني عن العمل بثلاثة أيام ابتداء من يوم 8 أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية عدد من المطالب المهنية ومالية.

وقرّر الاتحاد الدخول في اضراب في ظل ما اعتبره عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم وعدم مبادرتها لحل مشاكل القطاع، خاصة بعد الاضراب الاخير، الذي نفذه أطباء الصحة العمومية، يومي 9 و10 سبتمبر المنقضي، وفق البيان الذي تحصلت (وات) على نسخة منه.

وطالب الاطباء العامين بالمرور الآلي ودون شروط للطبيب العام الى طبيب مختص في طب العائلة، وذلك عبر تنقيح الامر الحكومي عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019.

كما ينادي المضربون بتعديل الاجور وفق سلم التأجير واسناد المنح الخصوصية للقطاع وادماج حصص الاستمرار في منظومة التقاعد واحتسابها كساعات عمل زائدة.

ودعا الاتحاد سلطة الاشراف الى وضع استرتيجية عاجلة وجدية للحد من ظاهرة العنف المسلطة على الطواقم الطبية، فضلا عن الغاء مناظرات الترقيات وتعويضها بالترقيات بالملفات.

ويطالب المحتجون بالتعجيل في فتح باب الانتدابات واشراك الاتحاد في حركة النقل الوطنية، الى جانب اصدار قانون أساسي ينظم القطاع ويحدد واجبات الطبيب العام وحقوقه.

يذكر أن أكثر من 3 آلاف طبيب عام يعمل في المؤسسات الصحية العمومية.
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