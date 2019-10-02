انخفاض المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو اليوم الأربعاء

انخفض المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، بعدما انكمش نشاط التصنيع فى الولايات المتحدة بأكبر وتيرة فى عقد، ما يعطى برهانا آخر على أن الحرب التجارية فى الولايات المتحدة والصين تقود لتباطؤ النمو العالمي.





وأغلق المؤشر نيكى منخفضا 0.49 % إلى 21778.612 نقطة.

وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات فى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أن نشاط التصنيع فى الولايات المتحدة نزل لأقل مستوى فيما يزيد عن عشرة أعوام فى سبتمبر مع تأثر الصادرات بالحرب التجارية.

وتراجع 150 سهما على المؤشر نيكى مقابل ارتفاع 69 سهما اليوم.

وقاد الاتجاه النزولى للبورصة شركات إنتاج المعدات الثقيلة والمصدرين، إذ أن أى ضعف فى الولايات المتحدة وهى سوق رئيسية للسلع الرأسمالية اليابانية وارتفاع طفيف للين قد يؤثرا على أرباح الشركات.

وتصدر قائمة الخاسرين على المؤشر من حيث النسبة نيسان كميكال كورب التى فقد سهمها 5.43%، وتلتها راكوتين التى تراجع سهمها 4.76% وياسكاوا إلكتريك كورب التى انخفضت 4.22%.

أما عن أكبر الرابحين فقد تصدرهم سهم كانساى الكتريك باور الذى ارتفع 3.22 % يليه كيه.دي.دي.آى كورب الذى صعد 2.99 % وكاسيو كمبيوتر الذى قفز 2.69 %، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 % مسجلا 1596.29 نقطة.