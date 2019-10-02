سيلفيا نبيل تشيد بـ"هي تقود": حلقة وصل بين الشباب ومختلف الخبراء

شاركت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء في الحفل الختامي لبرنامج "هي تقود"، والذي انطلق في يناير الماضي بالشركة بين سفارات "نيوزيلاندا وكندا واستراليا وسنغافورة وانتجلترا" لتدريب بعض طالبات جامعة القاهرة في مجال تمكين المرأة، بحضور ممثلي تلك السفارات والمشاركات في البرنامج.





وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل، أن المشاركات حصلوا اليوم على شهادة إتمام البرنامج الذي استمر على مدار 10 أشهر بقيادة العديد من الشخصيات المصرية الرائدة في مراكز مختلفة، وخبيرات من المجالات التي يتطلع الطالبات أن يكن قادة فيها من ريادة الأعمال إلى الرعاية الصحية، والاقتصاد، والدبلوماسية، والأعمال الخيرية، والتعليم، والإعلام والعمل السياسي.









ولفتت النائبة سيلفيا نبيل إلى أن الجلسة الختامية اليوم شهدت حديث 4 محاضرين، حول "القيادة"، لافتة إلى أنها في بداية كلمتها طلبت من الفتيات الحضور أن يجيبوا على 4 أسئلة تساعدهم على تحديد أهدافهم وأحلامهم وكيفية الوصول لها.









وعرضت" نبيل" تجربتها مع العمل السياسي وما الذي دفعها إليه، وتجربتها ومشوارها في البرلمان خاصة مع موازنة البرامج والأداء، وبعض التحديات التي مرت بها، مطالبة الفتيات بأن يؤمنوا بأنفسهم وبأحلامهم وأن يضعوا خطة بخطوات تنفيذية واقعية واضحة لتصل كل منهم إلى حلمها وأن يحددوا نوعية التحديات التي قد تواجههم وكيفية التعامل معهم.





وأشارت سيلفيا نبيل إلى أنه تم تقسيم الحضور إلى فريقين وتم عمل مناظرة حول "هل هناك طريق واحد لتصبحي قائدة جيدة؟"، وكل فريق مارس قواعد المناقشة ليعبر عن وجهة نظره.





وأشادت النائبة سيلفيا نبيل بالبرنامج الذي شكل حلقة وصل بين شباب الجامعات ومختلف الخبراء لنقل الخبرات لجيل جديد من القادة للمستقبل، متوجهة بالشكر لكافة القائمين عليه.



