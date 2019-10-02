"التخطيط" تعقد ورشة تدريبية لعدد من موظفى المحافظات لإعداد خطط التنمية المحلية

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورشة تدريبية لعدد من موظفى المحافظات لشرح مفاهيم التخطيط المحلي وإعداد خطط التنمية المحلية بدواوين عموم المحافظات، شمل التدريب عدد ست محافظات هى القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، أسوان، الغربية وهى محافظات المرحلة الأولى من التدريب.

وأكدت الوزارة أن مجموعة الورش التدريبية تستهدف عدد 135 موظف من العاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تنمية قدرات هؤلاء العاملين بكل ما يخص التخطيط المحلى بالمحافظات وكيفية إعداد خطط التنمية المحلية، والتركيز على تحقيق أهداف المشروعات المدرجة بخطة المحافظة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأضافت الوزارة أن خطط التنمية المحلية بدواوين عموم المحافظات تعد جزء من خطة التنمية القومية الشاملة، فهى لا تنفصل عنها وذلك لضمان تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة على مستوى الدولة ومن أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أن تنمية المجتمعات المحلية هى فى حقيقة الأمر وسيلة من وسائل تنمية المجتمع القومى.





وقالت الوزارة إن الدولة المصرية توجه اهتماما خاصا ببرامج التأهيل والتدريب لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وذلك فى إطار محور التدريب وبناء القدرات بخطة الإصلاح الإدارى، مضيفة أن هناك توجه بأن تغطى برامج التدريب كل الوزارات والمحافظات المصرية فى إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التى تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والأقاليم المصرية.

ومن جانبها أوضحت أمل زكريا، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الورشة التدريبية عقدت على مدار ثلاثة أيام تضمن اليوم الأول شرح الإطار التشريعى وتحديات تخطيط الاستثمار، وقياس الفجوات التنموية على المستوى المحلى، بالإضافة إلى شرح مدخلات وأولويات الاستثمار وتحديد معايير اختيار المشروعات.

وأضافت أمل زكريا أن ثانى أيام التدريب تضمن التعرف على المصطلحات الفنية وكيفية تبويب المشروعات على المستوى المحلى، وكيفية متابعة تنفيذ المشروعات وتحديد مؤشرات قياس الأداء، كما شمل اليوم الثالث التدريب على المكون الأول من المنظومة المتكاملة لمتابعة وإعداد الخطة الاستثمارية الخاص بإعداد مقترح الخطة، والمكون الثانى من المنظومة المتكاملة لمتابعة وإعداد الخطة الاستثمارية الخاص بالتعزيزات والمناقلات.

الجدير بالذكر أن مجموعة الورش التدريبية سيتم تطبيقها على عدة مراحل لتغطى الموظفين بدواوين جميع محافظات الجمهورية.



