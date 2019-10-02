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تكريم العاملين المتميزين بشركة "أبي قير للصناعات الهندسية" عن سبتمبر 2019

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:08 م
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تكريم العاملين المتميزين بشركة أبي قير للصناعات الهندسية عن سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
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كريم وزيري
 
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أقامت شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، حفل تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة عن شهر سبتمبر 2019.

وذلك بحضور المهندس محمود فوزي رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة وممثلين عن العاملين بكل قطاع، وتم خلال حفل التكريم مناقشة التحديات التي تواجه العاملين، وتم حثهم على تقديم حلول لهذه التحديات من أجل تحقيق رؤية ورسالة الشركة.

وأعرب المهندس محمود فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح الفريق والعمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها وزيادة الإنتاجية.
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