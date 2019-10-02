رئيس دار الأوبرا المصرية يفتتح معرضا جماعيًا احتفالا بعيدها الـ31

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فى السابعة مساء غدا الخميس، معرضا جماعيا بعنوان "فى حب الأوبرا" لعدد من التشكيليين المصريين والعرب والأجانب، يقام بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير للفنون التشكيلية.





ويستمر المعرض، الذى يقام ضمن الاحتفالات بالعيد الـ 31 لدار الأوبرا المصرية، حتى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجارى، ويضم أكثر من 100 عمل فنى متنوع، ويجمع ألوانا من الاتجاهات والمدارس التشكيلية كما يصاحبه ندوة بعنوان "الفن حياة" تقام فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة صلاح طاهر، وتستضيف الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية كريمان حرك، الدكتور أحمد عبد الله استشارى الطب النفسى، والفنان الدكتور طه القرنى ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية لعازف العود هانى الجيزاوى.





تجدر الإشارة إلى أن معرض "فى حب الأوبرا" يستضيف إلى جانب المبدعين المصريين فنانين من دول الكويت، العراق، السعودية، السويد، الجزائر، سوريا، اليمن، تونس وفلسطين.