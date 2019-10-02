لا تضع الموز على مائدة الإفطار لهذه الأسباب!

هناك بعض المحاذير التي يجب الالتفات إليها لمعرفة السبب التي لا يجعلك تتناول الموز في وجبة الإفطار.





1- يوجد به نسبة عالية من السكريات:

يحتوي الموز على نسبة 25% من السكريات، ما يتسبب في الإحساس بالشبع والشعور بالطاقة فور تناوله كوجبة إفطار، إلا أن الجسم سرعان ما يتخلص منه، وهو ما سيشعركِ بالجوع والإرهاق، لذلك فإذا كنتِ من عشاق الموز يجب تناوله مع بعض ثمار الفاكهة الأخرى، مثل الفراولة أو التفاح، وطعام آخر لتشكيل وجبة إفطار متكاملة.





2- احذر من الاعتماد عليه كوجبة اساسية

في بعض الأوقات يلجأ البعض لتناول الموز كوجبة إفطار أساسية، ولكن انتبهي، فتناول الموز وحده، دون وجود بعض الأطعمة الصحية الأخرى التي تحتوي على الدهون التي يحتاجها جسمك بنسب معينة، يتسبب في شعوركِ بالخمول طوال اليوم.





3- غني بالسعرات الحرارية:

تناولكِ لحبة واحدة متوسطة الحجم من الموز يوميًا لا يضر بوزنك، ولكن الحبة متوسطة الحجم تحتوي على ما بين 105 و110 سعر حراري، وهو ما يعني أن تناوله بكميات كبيرة في اليوم الواحد يضر بوزنك ويكسبك العديد من السعرات الحرارية.





4- يهدد بالإصابة بمرض السكري:

الموزة متوسطة الحجم تحتوي على 27 جرامًا من الكربوهيدرات، لذلك فإن الإفراط في تناول الموز يتسبب في إمداد الجسم بنسبة كبيرة منها، وهو ما يهدد بالإصابة بمرض السكري.





5- يصيب بالانتفاخ:

يعد الموز مصدرًا للألياف الغذائية الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، التي تساعد أيضًا في الشعور بالشبع، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية الأخرى، ولكن الإفراط في تناول الموز يمد جسمكِ بكمية زائدة من الألياف، التي تتسبب في اضطراب عملية الهضم، ما يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ والشعور بعدم الراحة في معدتكِ.