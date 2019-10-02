"المالية": التعليم والصحة على رأس أولويات موازنة مصر 2020





وشددت على أنه آن الأوان أن نتحدث بلغة الشارع للوصول للمواطنين بسهولة، منوهة إلى أن تطوير التعليم ومنظومة التامين الصحي الشامل على رأس أولويات موازنة مصر 2019-2020، ثم يليها الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية.







قالت الدكتورة، سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الوزارة تجري تجربة إشراك المواطن في معرفة الموازنة العامة، لكي يكون هناك ثقافة لدي المواطن في المشاركة المجتمعية، موضحة أن مشاركة المواطن في فهم الموازنة العامة جسر تواصل حقيقي بين الشعب والحكومة.وأضافت "عيد"، خلال حوارها مع برنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن المواطن عندما يشعر أنه فارق مع الدولة، يتحول من طرف في المشكلة لطرف في الحل، مشددة على أن وزارة المالية تهتم بالمشاركة المجتمعية، حيث قامت من خلال مبادرة "الموازنة التشاركية" إلى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُسهم في تمكين المواطنين من الإسهام الفعال في رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية؛ ومن ثم يكونوا محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠".وأوضحت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن هناك زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الدولة بنسبة 40%، مشيرة إلى أن هناك أعداد كبيرة من مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تعتمد على التمويل الذاتي للمشروع حيث يتم تمويل المشروع الثاني من عوائد المشروع الأول.