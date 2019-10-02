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الأهلي يرفض الراحة قبل مباراة أسوان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
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الأهلي يرفض الراحة قبل مباراة أسوان
الأهلي
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علي نبوي
 
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا يوم الجمعة المقبل في أسوان استعدادًا لمواجهة أسوان يوم السبت المقبل.


ويواجه الأهلي مضيفه أسوان يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.


ومن المقرر أن يتدرب الأهلي غدا الخميس على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى أسوان الجمعة للمبيت بها قبل لقاء السبت.


ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.


وكان الأهلي قد افتتح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.


ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مباراة الإنتاج الحربي.


وكان الأهلي قد حقق فوزه الأول في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز علي حساب سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.

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