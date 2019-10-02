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طقس نهاية الأسبوع.. حار على القاهرة شديد الحرارة بالصعيد والعظمى تصل لـ40

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
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طقس نهاية الأسبوع.. حار على القاهرة شديد الحرارة بالصعيد والعظمى تصل لـ40
أرشيفية
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تشهد البلاد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34
شبين الكوم 22 34
طنطا 21 33
دمنهور 19 32
الإسكندرية 18 33
بلطيم 18 32
مطروح 19 31
السلوم 19 32
سيوة 20 33
بورسعيد 23 31
دمياط 23 30
الزقازيق 20 34
الاسماعيلية 19 34
السويس 21 33
العريش 20 30
رفح 20 30
رأس سدر 22 34
نخل 15 32
نويبع 26 33
طابا 23 30
كاترين 15 28
الطور 22 33
شرم الشيخ 26 34
الغردقة 23 35
مرسى علم 25 32
الفيوم 22 34
بنى سويف 21 34
المنيا 18 35
أسيوط 19 35
سوهاج 20 35
قنا 21 36
الأقصر 21 38
أسوان 22 40
أبوسمبل 23 39
الوادى الجديد 18 37
شلاتين 26 35
ابو رماد 25 35
حلايب 27 32
رأس حدربة 27 31

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